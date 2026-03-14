Ultimissime Juve LIVE | Alisson si può fare a questa condizione Il retroscena sul rinnovo di Vlahovic

Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono susseguite notizie riguardanti il possibile arrivo di Alisson, con dettagli sulle condizioni necessarie per il trasferimento. Inoltre, si è parlato di un possibile rinnovo contrattuale di Vlahovic, con alcune indiscrezioni sui retroscena interni alla società. La redazione di JuventusNews24 ha raccolto tutte le informazioni più recenti in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 14 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic, ecco cosa ha convinto il serbo ad accelerare la trattativa con la Juventus. Le novità. Ore 13.54 – Rinnovo Vlahovic, ecco cosa ha convinto il serbo ad accelerare la trattativa con la Juventus. Le novità Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Alisson si può fare a questa condizione. Il retroscena sul rinnovo di Vlahovic Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di McKennie, si lavora a quello di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti su Ultimissime Juve Temi più discussi: L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive; Spalletti spinge per Vlahovic. Napoli: 60 milioni per Hojlund e Alisson; Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juve, tutte le strade portano ad Alisson: il nuovo ciclo può partire dalla portaAlisson nel mirino della Juventus: il fattore Spalletti e la ricerca di un portiere top per aprire un nuovo ciclo alla Continassa. juvedipendenza.net Alisson Juve, infortunio per l’obiettivo di mercato: il portiere del Liverpool è costretto a fermarsi. Le sue condizioniAlisson Juve: il portiere si ferma per un fastidio fisico saltando la gara col Galatasaray, mentre i bianconeri valutano il suo profilo per l’estate La Juventus monitora con attenzione la situazione l ... juventusnews24.com Le ultimissime in casa #Juve - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali novità x.com