Il Bayern Monaco sta valutando l’acquisto di un attaccante in vista della prossima stagione, dopo aver deciso di non riscattare il giocatore in prestito. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di un attaccante italiano attualmente in forza a una squadra italiana. La società tedesca cerca un'alternativa a Kane, che potrebbe lasciare il club a fine stagione, e avrebbe messo nel mirino anche un calciatore con un contratto in scadenza l’estate prossima.

di Luca Fioretti Vlahovic Bayern Monaco, la dirigenza tedesca non riscatta Jackson e punta con forza il bomber in scadenza di contratto per la prossima estate. Il mercato Juve si infiamma con una clamorosa notizia che arriva direttamente dalla Germania. Secondo Sport Mediaset, il Bayern Monaco ha comunicato che non riscatterà Nicolas Jackson dal Chelsea a fine stagione. Di conseguenza, i bavaresi cercano un nuovo centravanti affidabile e strutturato per il ruolo di vice di Harry Kane. Un nome che stuzzica le fantasie è Dusan Vlahovic: il serbo ha il contratto in scadenza a giugno e questa situazione attira i top club, pronti a fiutare il colpo per completare il reparto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Bayern Monaco, può riaprirsi questa pista! Bavaresi a caccia di un vice Kane per la prossima stagione: i dettagli

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