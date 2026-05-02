Vlahovic alla Juve | torna in campo per dare il massimo nel finale

Dopo un periodo di assenza, il giocatore serbo è tornato ad allenarsi con la squadra e si prepara a scendere in campo nelle ultime partite della stagione. La sua presenza potrebbe influenzare le decisioni sulla sua posizione contrattuale, mentre si cercano soluzioni per il rinnovo. Inoltre, si attendono aggiornamenti sulla sostituzione dell’agente e sulle trattative in corso tra il club e i rappresentanti del calciatore.

? Cosa scoprirai Come influirà il ritorno del serbo sulle trattative per il rinnovo?. Chi sostituirà l'agente storico per sbloccare gli accordi con la società?. Perché il padre di Vlahovic ha preso il controllo delle trattative?. Quanto peserà il rendimento finale sulla gestione del futuro mercato?.? In Breve Rinnovo ipotizzato con cifre paragonabili a quelle stabilite per il giovane Yildiz.. Trattative sospese da Comolli fino alla conclusione della stagione agonistica in corso.. Vlahovic valuta il cambio entourage allontanando il procuratore storico Darko Ristic.. Nuove interlocuzioni dirette tra la dirigenza bianconera e Milos, padre del giocatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vlahovic alla Juve: torna in campo per dare il massimo nel finale Notizie correlate Juve Sassuolo, Spalletti tenta l’assalto pesante per il finale di partita: si rivedono in campo Vlahovic e Milik!di Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo: Spalletti stravolge le carte in tavola inserendo due centravanti per cercare di vincere questa importante... Leggi anche: Juve, riecco Vlahovic: si è allenato in gruppo. Conto alla rovescia per il ritorno in campo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juve, i tempi del rientro di Vlahovic: col Milan punta la panchina. E sul mercato...; Vlahovic-Juventus, torna il gelo. E il Milan osserva; Alessandro Matri: Leao nel Milan sia meno indolente, Vlahovic va trattenuto alla Juventus; Juventus-Verona è la partita di Vlahovic, dal debutto al possibile addio: quattro anni in bianconero tra alti e bassi. Vlahovic e la Juventus sono più lontani. Per il serbo torna forte l'ipotesi MilanIl futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico. Dalla trattativa vicina, alla fumata nera a quella bianconera a... Una situazione di stallo. Il centravanti. tuttomercatoweb.com Juve, la probabile formazione in vista del Verona: Yildiz torna titolareLuciano Spalletti, tecnico della Juventus, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre domani, a partire dalle 18:00, al Verona nel match della 35 esima giornata di Serie A che ... tuttojuve.com Nella gara di domani contro il Verona, mister #Spalletti potrebbe tornare alla difesa a quattro. #Yildiz e #Vlahovic, hanno lavorato in gruppo e saranno a disposizione. Questa è la probabile formazione della #Juventus che scenderà in campo. #DiGregorio tra i - facebook.com facebook Gabriel Jesus, Sorloth e Vlahovic: il Milan pensa all’attacco, ecco le idee per l’estate x.com