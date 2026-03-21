Juve Sassuolo Spalletti tenta l’assalto pesante per il finale di partita | si rivedono in campo Vlahovic e Milik!

Da juventusnews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, l’allenatore ha deciso di cambiare strategia inserendo due centravanti in campo, cercando di rafforzare l’attacco. Vlahovic e Milik sono rientrati in squadra, mentre Spalletti ha tentato un assalto pesante negli ultimi minuti di gioco per cercare di ottenere il risultato desiderato. La partita si è conclusa con questa modifica tattica in campo.

Juve Sassuolo: Spalletti stravolge le carte in tavola inserendo due centravanti per cercare di vincere questa importante partita. La Juventus prova il tutto per tutto per ribaltare definitivamente le sorti dell’incontro di stasera. Al minuto 77 della delicata sfida casalinga contro il  Sassuolo, sul punteggio fermo sull’1-1,  Luciano Spalletti  ha deciso di stravolgere totalmente l’assetto offensivo. L’allenatore ha gettato nella mischia forze fresche per scardinare la difesa e conquistare i 3 punti. Il mister ha mandato in  campo   Arkadiusz Milik  e  Dusan Vlahovic, componendo un reparto avanzato pesantissimo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il rientro di  Arkadiusz Milik  rappresenta una splendida notizia di assoluto rilievo per i tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve sassuolo spalletti tenta l8217assalto pesante per il finale di partita si rivedono in campo vlahovic e milik
© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, Spalletti tenta l’assalto pesante per il finale di partita: si rivedono in campo Vlahovic e Milik!

Articoli correlati

Convocati Juve per l’Udinese, la lista completa di Spalletti: la decisione finale su Milik e VlahovicVlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Ultimissime Juve LIVE: designato l’arbitro di Juve Sassuolo. Le condizioni di Thuram, Milik e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

Video Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Sassuolo

Temi più discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Sassuolo; Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Juve-Sassuolo: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Juve, prima il Sassuolo poi il rinnovo di Spalletti.

Juventus-Sassuolo, il risultato in diretta LIVELa Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4 vittorie, 3 pareggi) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato pi ... sport.sky.it

juve sassuolo juve sassuolo spalletti tentaProbabili formazioni Juve Sassuolo, le possibili scelte di mister Spalletti per la sfida dell’Allianz StadiumProbabili formazioni Juve Sassuolo, le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per la sfida di domani sera dell’Allianz Stadium La Juve punta alla terza vittoria consecutiva nella sfida di sabato ... juventusnews24.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.