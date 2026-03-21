Juve Sassuolo Spalletti tenta l’assalto pesante per il finale di partita | si rivedono in campo Vlahovic e Milik!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, l’allenatore ha deciso di cambiare strategia inserendo due centravanti in campo, cercando di rafforzare l’attacco. Vlahovic e Milik sono rientrati in squadra, mentre Spalletti ha tentato un assalto pesante negli ultimi minuti di gioco per cercare di ottenere il risultato desiderato. La partita si è conclusa con questa modifica tattica in campo.

Juve Sassuolo: Spalletti stravolge le carte in tavola inserendo due centravanti per cercare di vincere questa importante partita. La Juventus prova il tutto per tutto per ribaltare definitivamente le sorti dell’incontro di stasera. Al minuto 77 della delicata sfida casalinga contro il Sassuolo, sul punteggio fermo sull’1-1, Luciano Spalletti ha deciso di stravolgere totalmente l’assetto offensivo. L’allenatore ha gettato nella mischia forze fresche per scardinare la difesa e conquistare i 3 punti. Il mister ha mandato in campo Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic, componendo un reparto avanzato pesantissimo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il rientro di Arkadiusz Milik rappresenta una splendida notizia di assoluto rilievo per i tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, Spalletti tenta l’assalto pesante per il finale di partita: si rivedono in campo Vlahovic e Milik! Articoli correlati Convocati Juve per l’Udinese, la lista completa di Spalletti: la decisione finale su Milik e VlahovicVlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Ultimissime Juve LIVE: designato l’arbitro di Juve Sassuolo. Le condizioni di Thuram, Milik e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Sassuolo Temi più discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Sassuolo; Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Juve-Sassuolo: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Juve, prima il Sassuolo poi il rinnovo di Spalletti. Juventus-Sassuolo, il risultato in diretta LIVELa Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4 vittorie, 3 pareggi) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato pi ... sport.sky.it Probabili formazioni Juve Sassuolo, le possibili scelte di mister Spalletti per la sfida dell’Allianz StadiumProbabili formazioni Juve Sassuolo, le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per la sfida di domani sera dell’Allianz Stadium La Juve punta alla terza vittoria consecutiva nella sfida di sabato ... juventusnews24.com Inizio di ripresa da incubo per la #Juventus: Andrea #Pinamonti anticipa #Bremer e riporta il #Sassuolo in parità. #Juventusnews24 facebook Buona #Juve contro il #Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45' con Yildiz x.com