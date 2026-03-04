Dopo un periodo di assenza, Vlahovic si è allenato in gruppo con la Juventus, preparando il suo rientro in campo. L'attaccante serbo ha manifestato l'intenzione di essere disponibile per la prossima partita, anche se non sarà contro il Pisa. La squadra si prepara a riaccoglierlo in vista delle prossime sfide di campionato.

Vlahovic è prossimo al rientro. L'attaccante serbo ha svolto una parte dell'allenamento con i compagni, dopo il periodo di riatletizazione avviato dal primo febbraio. Spalletti non vuole forzarlo nel recupero, ma il calciatore ha alzato il ritmo nelle ultime settimane e ha anticipato il ritorno in campo: fin qui ha lavorato bene, se non con il Pisa andrà in panchina contro l'Udinese. Il numero 9 della Juve avrebbe dovuto rivedere il campo a fine marzo e non prima, per questo Spalletti chiedeva un attaccante con caratteristiche simili nel mercato di gennaio. Vlahovic non rientra in tempo per permettere alla Juve di reggere l'urto delle coppe ma, a questo punto, il suo contributo sarà fondamentale nella corsa al quarto posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, riecco Vlahovic: si è allenato in gruppo. Conto alla rovescia per il ritorno in campo

