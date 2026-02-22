Colpo in una scuola primaria in provincia di Novara | i ladri rubano pc e tablet

I ladri hanno trafugato circa trenta dispositivi tra PC e tablet dalla scuola primaria Rognoni di Sozzago, in provincia di Novara. La rapina si è verificata durante la notte, approfittando dell’assenza del personale scolastico. I malviventi hanno forzato una porta secondaria per entrare nelle aule e portare via i dispositivi elettronici. La scuola si trova ora a dover affrontare un danno considerevole per le attività didattiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.

