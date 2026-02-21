In provincia di Novara apre un nuovo store Tedi | dove e quando
A Trecate, in provincia di Novara, apre un nuovo punto vendita Tedi. Il negozio si trova lungo la strada provinciale 11, negli spazi lasciati vuoti dal Penny Market che ha chiuso lo scorso luglio. La catena tedesca di prodotti non alimentari sceglie questa zona per ampliare la propria presenza. L'apertura avviene in un momento di attenzione per il commercio locale, attirando curiosità tra i residenti. La data di inaugurazione è prevista per i prossimi giorni.
La catena non food inaugura a Trecate il prossimo 27 febbraio alle 9. Prende il posto del Penny Market Un nuovo negozio di Tedi apre in provincia di Novara. Il marchio della nota catena tedesca non food arriva a Trecate e precisamente in via Torriani (lungo strada provinciale 11) negli spazi dove lo scorso anno, nel mese di luglio, ha chiuso il Penny Market. L'inaugurazione è fissata per il prossimo venerdì 27 febbraio alle 9. Il negozio, come si può sbirciare dall'esterno, è già in gran parte allestito, l'insegna sopra il locale c'è e anche il pannello ben visibile dalla strada.🔗 Leggi su Novaratoday.it
