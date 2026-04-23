Colleferro-Labico farmacie comunali La Fenice con il bilancio in attivo | ricavi milionari e utili in crescita

Le farmacie comunali di Colleferro-Labico, note come “La Fenice”, hanno chiuso l’ultimo bilancio con ricavi di oltre un milione di euro e un utile in aumento rispetto all’anno precedente. Durante i dodici mesi, l’attività ha registrato una crescita continua, con ricavi consolidati e un ampliamento dei servizi rivolti ai cittadini. Il bilancio mostra un risultato positivo, frutto di un anno di gestione stabile e di investimenti nel settore sanitario locale.

Un anno di crescita costante, consolidamento dei ricavi e un ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza. È un quadro economico e operativo in piena salute quello certificato nella giornata odierna (22 aprile 2026) dall'assemblea dei soci de "La Fenice Azienda Speciale Colleferro Labico".🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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