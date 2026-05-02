VivaServizi ha registrato ricavi per 86 milioni di euro e ha annunciato nuovi investimenti per la rete. L’aumento delle tariffe potrebbe incidere sulla gestione dell’acqua nei comuni, mentre i consumi domestici sono diminuiti in modo marcato nel 2025. Questi dati sono stati comunicati nel corso di una conferenza dedicata al settore idrico e alle strategie di investimento delle aziende pubbliche.

? Cosa scoprirai Come influirà l'aumento delle tariffe sulla gestione idrica dei comuni?. Perché i consumi domestici sono calati drasticamente nel 2025?. Come faranno i nuovi investimenti Pnrr a ridurre le dispersioni?. Quanto inciderà la crisi energetica sui costi del servizio idrico?.? In Breve Consumo pro-capite domestico sceso a 130 litri al giorno per abitante.. Crescita del personale del 11,65% con 393 unità al 31 dicembre 2025.. Investimento Pnrr da 28 milioni di euro per digitalizzazione e distrettualizzazione rete.. Rischio aumento costi energetici tra 550mila e 800mila euro per esercizio 2026.. L’assemblea dei soci di VivaServizi Spa ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2025, confermando per i 43 comuni della provincia di Ancona una gestione idrica caratterizzata da ricavi pari a 86 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VivaServizi: 86 milioni di ricavi e nuovi investimenti per la rete

Notizie correlate

Bologna, Europa League: oltre 19 milioni e un futuro da investimenti. La sfida col Brann vale l’accesso a nuovi ricavi.Bologna, l'Europa League vale un tesoro: oltre 19 milioni e un futuro più solido Il cammino del Bologna in Europa League si sta rivelando una svolta...

VivaServizi e il bilancio 2025: ricavi in crescita e 2,5 milioni di utili. Per il futuro preoccupano i costi a causa della crisi energeticaANCONA – L’assemblea dei soci di VivaServizi Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha...