Bologna Europa League | oltre 19 milioni e un futuro da investimenti La sfida col Brann vale l’accesso a nuovi ricavi

Il Bologna ha ottenuto oltre 19 milioni di euro grazie alla sua partecipazione in Europa League, un risultato che deriva dalla qualificazione e dai match disputati. La presenza in questa competizione porta nuove opportunità di investimento e aumenta le possibilità di crescita del club. La sfida contro il Brann rappresenta un’occasione importante per assicurarsi ulteriori ricavi e rafforzare la squadra. I prossimi incontri potrebbero cambiare le prospettive finanziarie del Bologna, che punta a consolidare la propria posizione nel torneo.

Bologna, l'Europa League vale un tesoro: oltre 19 milioni e un futuro più solido. Il cammino del Bologna in Europa League si sta rivelando una svolta economica significativa. La partecipazione al torneo e, soprattutto, l'accesso agli ottavi di finale, potrebbero portare nelle casse del club emiliano oltre 19 milioni di euro, aprendo nuove prospettive di investimento e consolidando la sua posizione nel panorama calcistico europeo. La sfida contro il Brann rappresenta un passaggio cruciale per massimizzare questi benefici. Un primo bilancio europeo già consistente. La sola partecipazione alla fase a gironi di Europa League ha già garantito al Bologna un introito di circa 4,31 milioni di euro, erogato in due tranche.

Playoff Europa League,Bologna col BrannQuesta mattina il Bologna ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League.

