Giacomo Poretti, a quasi settant’anni, ha deciso di condividere un’esperienza che ha tenuto nascosta per cinquant’anni. In un’intervista, ha raccontato di aver subito una minaccia con una pistola puntata alla testa. Ha anche dichiarato di pensare spesso alla morte e ha descritto il suo ideale di paradiso come un hotel a cinque stelle, dove avrebbe incontri con figure storiche come Hitler e Stalin.

Alla soglia dei suoi settant’anni, Giacomo Poretti sceglie di rivelare un segreto che ha custodito per mezzo secolo. Lo fa in un’intervista ad Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera, ed è il racconto di un momento in cui ha letteralmente guardato in faccia la morte. Avvenne a Villa Cortese, il suo paese natale, quando aveva poco meno di vent’anni ed era attivamente impegnato in politica a sinistra (militò anche in Democrazia Proletaria, scoprendo anni dopo di essere stato nello stesso gruppo dell’ex ministro leghista Roberto Maroni). In piazza c’era un gruppo di una trentina di militanti. Un ragazzo di passaggio, ex compagno di scuola di Giacomo, rivolse loro un gesto ingiurioso, ricevendo in cambio un insulto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno puntato una pistola alla tempia. La morte? La penso costantemente. Immagino il paradiso come un hotel a 5 stelle dove incontri Hitler e Stalin”: così Giacomo Poretti

Contraté un guardaespaldas para vengarme, pero se enamoró de mí. ¿Acepto

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