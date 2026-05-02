Vittoria Ceretti è stata annunciata come nuovo volto di Armani Beauty. La modella, nota nel mondo della moda, ha iniziato la sua carriera partecipando a sfilate e campagne pubblicitarie di rilievo. La collaborazione con il marchio di cosmetici segue altri impegni nel settore fashion, dove è apparsa in diverse campagne pubblicitarie e passerelle internazionali. La sua presenza nel mondo della moda si è consolidata negli ultimi anni, rendendola una figura riconoscibile a livello globale.

«Armani accompagna la mia vita da oltre dieci anni. Entrare a far parte di questa realtà come ambassador è per me un traguardo importante, quasi la sintesi di un lungo percorso. Ho sempre ammirato la sua visione senza tempo della bellezza e la capacità di valorizzare l’individualità con autenticità e coerenza. È un onore rappresentare una maison a cui sono così legata», ha dichiarato la Vittoria Ceretti. Sulle passerella Vittoria si distingue per il suo carisma e per un’eleganza sobria ma incisiva. Perfettamente a suo agio in ogni situazione davanti alla macchina fotografica o dal vivo, esprime una femminilità moderna fatta di sicurezza e naturalezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria Ceretti è il nuovo volto di Armani Beauty

Vittoria Ceretti does not play when it comes to Leonardo Dicaprio

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