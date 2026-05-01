Vittoria Ceretti è stata annunciata come nuova Global Makeup Ambassador di Giorgio Armani. La modella ha condiviso un messaggio su Instagram in cui scrive: “Alcune connessioni sono scritte ancora prima che arrivino”, esprimendo con sincerità il suo sentimento nei confronti di questa collaborazione. L'annuncio ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno commentato positivamente il suo post. La collaborazione tra Ceretti e il marchio si svilupperà attraverso diversi progetti di comunicazione.

“Alcune connessioni sono scritte ancora prima che arrivino”, scrive così, con grande sincerità e amore, Vittoria Ceretti. A cosa si riferisce? Al suo nuovo ruolo, appena annunciato: la modella italiana, nata a Brescia, il 7 giugno 1998, è la nuova Global Makeup Ambassador di Giorgio Armani. E le prove di queste connessioni, sono lì, pubblicate e mostrate su un post di Instagram, proprio questa mattina. Un passo che sa di autenticità. C’è Vittoria bambina, a Natale; Pantelleria (luogo iconico di Mister Armani); la modella sorridente su un balcone, davanti a un poster pubblicitario della casa di moda; lei con Luminous Silk (in tempi non sospetti.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vittoria Ceretti è la nuova Global Makeup Ambassador di Giorgio Armani. Il racconto su Instagram…

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