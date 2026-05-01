Viterbo il Tar blocca la sala videolottery | serve il controllo distanze

Il Tar Lazio ha annullato il 21 aprile la licenza di una sala videolottery a Viterbo. La decisione riguarda il mancato rispetto delle distanze previste dalla legge regionale tra la sala e i centri giovanili. La Questura deve ora verificare che siano state rispettate queste distanze, come richiesto dalle norme vigenti. La questione riguarda la legalità dell'apertura e dell'esercizio della sala nella zona interessata.

? Cosa sapere Il Tar Lazio annulla il 21 aprile la licenza per una sala videolottery a Viterbo.. La Questura deve verificare il rispetto delle distanze dai centri giovanili secondo legge regionale.. Il Tar del Lazio ha annullato il 21 aprile 2026 la licenza per l’apertura di una sala videolottery a Viterbo, stabilendo che la Questura debba ora verificare rigorosamente le distanze dai luoghi sensibili. La decisione colpisce un progetto che puntava a riprendere un'attività di gioco precedentemente soggetta a revoche, negando la possibilità di applicare deroghe basate su una presunta continuità aziendale tra passato e presente. La vicenda si è concentrata sulla gestione di un immobile destinato al gioco che, dopo essere rimasto inattivo dal 2022 fino al 2025, ha cercato di riaprire le porte con nuovi titoli autorizzatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il Tar blocca la sala videolottery: serve il controllo distanze Notizie correlate Tar: l’IA non decide i concorsi, serve il controllo umanoIl Tar Lazio, con la sentenza 1895 del 2026, ha stabilito un principio fondamentale per i concorsi pubblici: l’intelligenza artificiale non può... Città 30: il Tar blocca, l’opposizione accusa la giuntaLa sentenza del TAR ha annullato le ordinanze sulla Città 30 a Bologna, scatenando una vivace polemica politica tra l’amministrazione guidata da... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Stadio della Roma a Pietralata, il Tar blocca il taglio degli alberi nell'area; Non c'è acqua per le terme Inps: Floris spiega cosa blocca la rinascita e tira in ballo i Sensi; Giardini Virgilio, il Tar Lecce blocca lo sgombero: sospeso l'ultimatum del Comune di Taranto; Tar blocca trasferimento del liceo artistico: resta ad Aversa il plesso Leonardo da Vinci. Il TAR Lazio annulla la licenza di una sala VLT di Viterbo: decisiva l’assenza di continuità aziendaleIl Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio ha annullato la licenza per l’apertura di una sala VLT a Viterbo, accogliendo in parte il ricorso presentato da una società già ... pressgiochi.it Lazio #VITERBO Piazza San Lorenzo - Palazzo dei Papi Antonio Mormando Photography https://www.instagram.com/antonio.mormando.photographer - facebook.com facebook A Viterbo una nuova edizione dei Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics Italia Team Lazio x.com