Una nuova polemica si è accesa tra il pubblico e il magistrato Gratteri, dopo le minacce rivolte a Il Foglio. I giornalisti del quotidiano hanno denunciato di essere stati minacciati e hanno affermato che tali azioni violano l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di stampa. Nel frattempo, alcuni giornalisti hanno contattato Gratteri per chiedere chiarimenti su una dichiarazione riguardante Sal Da Vinci e il suo voto al referendum.

Nuova bufera su Gratteri, minacce a Il Foglio. I giornalisti: "Violano l'articolo 21" «Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum (falso). Ci ha detto: scherzavo. E ha aggiunto: 'Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'. Lo racconta su X il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, postando l'articolo pubblicato mercoledì 11 marzo 2026 sul suo giornale nel quale si riporta la conversazione tra il procuratore di Napoli e la giornalista Ginevra Leganza.«Ascolti – risponde Gratteri alle domande della cronista – se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure». 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

