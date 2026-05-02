Due dipendenti delle poste di Viterbo sono stati tra i 97 premiati a livello nazionale con la Stella al merito. Si tratta di due cittadini che hanno ricevuto questa onorificenza per il loro servizio. Uno dei premiati ha un legame familiare con la sua carriera professionale, un fatto che ha attirato l’attenzione. La cerimonia si è svolta recentemente, riconoscendo il loro impegno nel settore.

? Cosa scoprirai Chi sono i due viterbesi selezionati tra i 97 premiati nazionali?. Quale incredibile legame familiare lega uno dei premiati alla sua carriera?. Come vengono scelti i lavoratori per ricevere la Stella al Merito?. Perché il premio premia anche chi ha iniziato dai livelli più bassi?.? In Breve Selezione nazionale tra 97 dipendenti con almeno 25 anni di servizio postale.. Requisiti premio includono età superiore a 50 anni e criteri di equità distributiva.. Arcangeletti dedica il premio al padre lavoratore in Poste per 92 anni.. Boccolini dirige l'ufficio postale situato in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.. Due professionisti di Poste Italiane operanti a Viterbo, Marco Arcangeletti e Luca Boccolini, sono stati insigniti della Stella al merito del lavoro tra i 97 dipendenti selezionati in tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, due dipendenti Poste premiati: è la Stella al merito

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