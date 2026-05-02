In vista della visita di Papa Leone XIV a Napoli, prevista per venerdì 8 maggio, le autorità hanno attuato un piano di interventi per migliorare il decoro urbano e garantire la sicurezza. La città si prepara a ricevere il pontefice con alcune modifiche nelle aree pubbliche e nelle strade principali, con l’obiettivo di ridurre al minimo eventuali disagi per i residenti e i visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma venerdì 8 maggio, Asia Napoli ha predisposto un piano particolare di interventi per garantire il decoro urbano e la sicurezza, riducendo al minimo i disagi per cittadini e utenze. “Anche noi daremo il nostro contributo per fare in modo che la città accolga il Papa nel miglior modo possibile – ha sottolineato Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia Napoli – Le nostre squadre saranno operative nelle aree interessate: prima dell’evento, con interventi di preparazione delle strade e con le attività previste dal piano di sicurezza, durante l’intera giornata dell’8 maggio e, infine, al termine dell’evento, con la pulizia immediata delle aree che accoglieranno migliaia di fedeli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano

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