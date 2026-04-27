Ordinanza su vendita e consumo di bevande per la visita di Papa Leone XIV a Napoli

Il prossimo venerdì 8 maggio, Napoli ospiterà la visita pastorale di Papa Leone XIV. In vista di questo evento, il sindaco ha emanato un'ordinanza che vieta la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro, oltre a proibire la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici. La misura riguarda sia le attività commerciali che i cittadini, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme durante la visita.

In occasione della visita pastorale del santo Padre Leone XIV a Napoli – prevista per venerdì 8 maggio – è istituito, con ordinanza sindacale, il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura,. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ordinanza su vendita e consumo di bevande per la visita di Papa Leone XIV a Napoli Notizie correlate Papa Leone XIV a Napoli, l’ordinanza su vendita e consumo di bevandeIn occasione della visita pastorale del santo Padre Leone XIV a Napoli – prevista per venerdì 8 maggio – è istituito, con ordinanza sindacale, il... Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipareIl Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione.