Visita del capo della Difesa a Lecce | tappa al Cavalleggeri di Lodi e incontri istituzionali

Il 28 aprile il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha visitato la caserma “Nacci” a Lecce, incontrando il Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) dell’Esercito. Durante la giornata ha partecipato anche a incontri istituzionali nel capoluogo salentino. La visita ha coinvolto diverse attività e scambi ufficiali con i rappresentanti militari e civili della zona.

LECCE – Tappa salentina per il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in visita il 28 aprile al Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) dell’Esercito, nella caserma “Nacci”. Un passaggio inserito in un più ampio tour nei reparti della Difesa presenti in Puglia.Accolto dal.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Missioni all’estero, test per il posto comando dei “Cavalleggeri di Lodi” di LecceDue settimane di attività a Civitavecchia nell’ambito dell’esercitazione “Orione 1/2026”, organizzata dal Comando Valutazione e Innovazione... Sicurezza e tecnologia, il piano per Milano: il capo della difesa visita i reparti della cittàLuciano Portolano ha incontrato i carabinieri, i militari dell'esercito e, infine, il sindaco Beppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia La giornata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giovedì la visita del capo della Polizia Vittorio Pisani. L'allarme del Siulp: Gravi carenze organiche; Difesa: il Generale Portolano in visita ai Reparti delle Forze Armate in Puglia; Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino Marche, in occasione dell'81° anniversario della Liberazione; 25 Aprile, Mattarella a San Severino Marche: memoria, libertà e difesa della democrazia al centro dell’intervento del presidente Acquaroli. Sopralluogo del capo della Protezione civile al dissalatore di Porto Empedocle: Lavoriamo per una migliore distribuzione dell'acquaIl neo commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica nei giorni scorsi aveva prorogato il termine di chiusura della prima fase del ... agrigentonotizie.it ASIA/COREA DEL SUD - Il capo dell'Intelligence della Corea del Sud all'opera per la visita di Papa Francesco in Corea del NordSeoul (Agenzia Fides) - Park Jie-won, capo dei servizi di intelligence della Corea del Sud, ha dichiarato che sta lavorando per una possibile visita di Papa Francesco in Corea del Nord: come ... fides.org #SkyInsider Tra tensioni politiche e divergenze strategiche, la visita del sovrano britannico negli Stati Uniti riapre il dialogo senza risolvere le fratture: una missione simbolica che guadagna tempo ma non scioglie i nodi. La corrispondente da Londra - facebook.com facebook La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accoglierla all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patr x.com