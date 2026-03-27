Missioni all’estero test per il posto comando dei Cavalleggeri di Lodi di Lecce

A Civitavecchia si è conclusa l’esercitazione “Orione 12026”, a cui ha partecipato il posto comando del reggimento “Cavalleggeri di Lodi” di Lecce. La prova è stata organizzata per testare le capacità del reparto in vista di eventuali impieghi in missioni internazionali. L’attività ha coinvolto le unità del reggimento, che si prepara a operare all’estero in futuro.

Due settimane di attività a Civitavecchia nell’ambito dell’esercitazione “Orione 12026”, organizzata dal Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito Una fase preliminare di addestramento è stata condotta su sistemi di simulazione utilizzati per le attività operative, con l’obiettivo di ampliare il numero di operatori qualificati. Al termine dell’attività, il comandante del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, generale di corpo d’armata Francesco Olla, ha sottolineato l’importanza della preparazione delle unità in vista dei possibili scenari operativi. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Dal calcio alla pista di atletica: la storia del giovane salentino campione dei 1. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Missioni all’estero, test per il posto comando dei “Cavalleggeri di Lodi” di Lecce Articoli correlati Chi è Roberto Vannacci, il generale del mondo al contrario: figlio di soldato, le missioni all’estero, il libro, i tuffi (con vestaglia) e il trampolino leghistaFirenze, 3 febbraio 2026 – C’è una data precisa da ricordare quando si parla di Roberto Vannacci. Il bimbo con il cuore danneggiato è al primo posto della lista dei trapianti. Il ministero: «Cerchiamo donatori anche all’estero»Il bimbo a cui è stato impiantato un cuore danneggiato – attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli – è «al primo...