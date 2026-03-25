Il capo di stato maggiore della difesa ha visitato oggi diversi reparti militari a Milano e in Lombardia. Durante la giornata, ha incontrato il sindaco della città e il prefetto locale. Le visite sono avvenute nel quadro di attività ufficiali legate alla sicurezza e alla presenza delle forze armate nella regione. Nessun dettaglio su eventuali accordi o annunci ufficiali è stato reso noto.

Luciano Portolano ha incontrato i carabinieri, i militari dell'esercito e, infine, il sindaco Beppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia La giornata è iniziata con la visita al Comando interregionale “Pastrengo” dell’Arma dei carabinieri, dove Portolano ha incontrato una rappresentanza degli oltre 18.000 Carabinieri in servizio presso i reparti dell'Arma dell'Italia nord-occidentale; ha ringraziato i carabinieri per il servizio svolto sul territorio e per il contributo nelle missioni all’estero. Successivamente il generale si è recato al 1° reggimento trasmissioni dell’esercito, reparto che fornisce supporto al comando Nato Nrdc-Ita, con sede in Italia e impegnato anche nella prontezza dell’allied reaction force. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sicurezza e tecnologia, il piano per Milano: il capo della difesa visita i reparti della città

Articoli correlati

Il presidente Mattarella visita Milano: incontri istituzionali e approfondimenti sul futuro della cittàIl presidente della Sergio Mattarella ha fatto tappa a Milano lunedì 2 febbraio 2026, in una giornata segnata da piogge leggere e vento moderato, per...

il cuore antico di milano: visita guidata ai resti della città celtica e romanaScopri le origini più antiche di Milano, quando ancora era Medhelan, la città dei Celti e dei Romani.

Approfondimenti e contenuti su Sicurezza e tecnologia il piano per...

Temi più discussi: L’Europa non può mollare su tecnologia e sicurezza; Barilla, sicurezza alimentare tra prevenzione e tecnologia; Dalla carta al wallet: come evolvono sicurezza e tecnologia nei pagamenti; Monitoraggio delle infrastrutture per la sicurezza e l’efficienza.

AI e sicurezza autostradale: a Mestre la prova sul campo dei nuovi sistemi antincendioIntelligenza artificiale e tecnologie avanzate al servizio della sicurezza della rete autostradale. È questo il focus dell’esercitazione ... iltempo.it

Sicurezza, innovazione e tecnologia spingono il mercatoEdizione record per l'edizione 2025 in corso in Fiera Milano fino al 21 novembre nell’ambito di MIBA-Milan International Building Alliance: 470 brand provenienti da 34 Paesi. In Italia il comparto ... ilgiornale.it

Tra via Fattori, via Fucini e via De Witt lavori nel mirino: asfalto buttato senza criterio, marciapiedi sconnessi e sicurezza a rischio. I cittadini chiedono interventi seri e controlli https://www.maremmaoggi.net/albinia-rattoppi-sulle-strade-peggio-dei-buchi-esplode - facebook.com facebook

"Più sicurezza in stazione" x.com