Domenica 3 maggio si gioca una partita di basket tra due squadre che si trovano in posizioni opposte della classifica. La squadra di casa cerca di mantenere il primo posto, mentre l'altra lotta per evitare la retrocessione. L’incontro si svolge in una delle arene principali della stagione e sarà trasmesso in diretta televisiva. I tifosi potranno seguire la partita anche tramite diverse piattaforme di streaming online.

Bologna, 2 maggio 2026 - Il primato da difendere da una parte, una salvezza a cui rimanere ancora attaccati dall’altra.Virtus-Sassari, o meglio Dinamo Sassari-Virtus Olidata è sicuramente l’appuntamento più interessante e più importante della penultima giornata di serie A di basket. Al PalaSerradimigni si sfidano 2 squadre alla fondamentale ricerca di punti per continuare a coltivare i propri obiettivi stagionali. A un passo dalla certezza del primo posto in stagione regolare. Dopo l’ultimo turno la Virtus Olidata è ad un solo passo dalla certezza del primo posto in stagione regolare e quindi del vantaggio del fattore campo nei playoff. Tanto o poco, ma alla fine è sempre meglio avere la “eventuale bella” in casa piuttosto che andare a giocarsi le proprie chance in trasferta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, domenica 3 maggio in campo a Sassari: dove vedere il match in tv

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