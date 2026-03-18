Virtus giovedì 19 marzo in campo con l’Hapoel Tel Aviv Dove vedere il match

La Virtus scenderà in campo giovedì 19 marzo alle 20 contro l’Hapoel Tel Aviv. La squadra di Bologna, in condizioni fisiche precarie e con numerosi infortuni, si prepara alla partita con il morale alto. La sfida si giocherà in serata e sarà visibile attraverso i canali ufficiali dedicati. È la prima uscita ufficiale dopo le recenti difficoltà fisiche del roster.

Bologna, 18 marzo 2026 - Incerottata, con tante assenze ma col morale alle stelle, la Virtus si appresta a scendere in campo domani alle 20.05 alla 8888 Arena di Sofia con l’ Hapoel IBI Tel Aviv. Reduce dalla vittoria in campionato con l’Olimpia Milano, la formazione di Dusko Ivanovic arriva al confronto di domani della 32^giornata di Eurolega sul neutro bulgaro in formazione largamente rimaneggiata. Indisponibili Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza, sono rimasti a Bologna anche Francesco Ferrari per un affaticamento al flessore destro e Momo Diouf per riposo precauzionale. Un organico quindi ridotto ma come si dice in questi casi l’assenza di qualcuno può essere l’opportunità di mettersi in mostra per altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus giovedì 19 marzo in campo con l’Hapoel Tel Aviv. Dove vedere il match Articoli correlati Leggi anche: Virtus giovedì in campo a Istanbul con l'Efes: dove vedere la partita Milano ko con l'Hapoel a Tel Aviv. E la strada per i play-in è sempre in salitaMilano, senza Tonut, Flaccadori e Mannion concessi alla Nazionale, cade a Tel Aviv 92-86. Contenuti e approfondimenti su Virtus giovedì 19 marzo in campo con... Temi più discussi: Calendario Eurolega; EuroLeague Round 31 | Tutti i risultati, la classifica aggiornata ed il calendario del Round 32; LBA: Alla Virtus Arena di Bologna c'è il derby d'Italia. A Cremona quello lombardo contro Brescia; Andresen vince il primo sprint alla Tirreno-Adriatico. Parigi-Nizza: ecco Vingegaard. Virtus giovedì 19 marzo in campo con l’Hapoel Tel Aviv. Dove vedere il matchBologna, 18 marzo 2026 - Incerottata, con tante assenze ma col morale alle stelle, la Virtus si appresta a scendere in campo domani alle 20.05 alla 8888 Arena di Sofia con l’ Hapoel IBI Tel Aviv. Redu ... ilrestodelcarlino.it Virtus Bologna, Dusko Ivanovic: «Hapoel una delle migliori squadre in Europa»In piena emergenza infermeria e senza ben cinque giocatori la Virtus Bologna è ospite domani a Sofia dell'Hapoel Tel Aviv. Palla a due alla Arena 8888 alle 20.05. Le ... pianetabasket.com Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna: le ultime dall'infermeria bianconera x.com VIRTUS: EMERGENZA TOTALE Sono ben CINQUE i giocatori indisponibili per coach Dusko Ivanovic in vista della sfida di domani a Sofia contro l'Hapoel Tel Aviv. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-e-emergenza-cinque- facebook