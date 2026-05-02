L’attrice ha condiviso in un’intervista il suo percorso artistico, parlando di come affronta le sfide quotidiane e il suo rapporto con il lavoro. Ha spiegato di non aver mai avuto certezze e di seguire sempre il proprio sentire, tra momenti di incertezza e ricerca personale. La conversazione si è concentrata sul suo impegno teatrale, sulla vulnerabilità e sulla volontà di rimanere fedele a sé stessa.

Ci sono interviste che cercano risposte. E poi ci sono conversazioni che, invece, restano dentro le domande. Parlare con Violante Placido è un po’ questo: un movimento continuo, mai completamente fermo, mai del tutto definito. Non per reticenza, ma per natura. Perché quello che emerge non è un discorso costruito, ma un pensiero che si forma mentre viene detto, che cambia direzione, che si mette in discussione da solo. C’è una cosa che colpisce subito: l’assenza di rigidità. Non nelle idee, ma nel modo di abitarle. Violante Placido non difende una versione di sé, non prova a consolidare un’immagine. Al contrario, sembra stare dentro una ricerca costante, in cui anche le certezze, quando arrivano, restano provvisorie.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violante Placido, l’intervista all’attrice in teatro: “Non ho mai avuto certezze, seguo il mio sentire”

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