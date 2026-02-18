Il mio nome negli Epstein files? Non ho mai avuto rapporti d’amicizia con lui ecco perché mi aveva contattato | parla Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg ha affermato di non aver mai avuto relazioni di amicizia con Jeffrey Epstein, spiegando che il suo nome è comparso nei file desecretati a causa di un contatto occasionale. L’attrice ha precisato di essere stata contattata dal finanziere solo una volta, senza mai approfondire o mantenere rapporti con lui. Un dettaglio che, secondo Goldberg, chiarisce ogni possibile malinteso.

“Mai avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein”. L’attrice Whoopi Goldberg ha negato con forza di aver avuto alcun rapporto con il defunto magnate pedofilo, dopo che il suo nome è apparso nella desecretazione dei “file Epstein “. Durante una puntata di The View, l’interprete di Sister act ha sottolineato che l’apparizione del suo nome riguardava solo una richiesta di aiuto da pare di Epstein per trovare un aereo privato per un evento di beneficenza e non dimostra alcun un legame personale. Nella puntata del 17 febbraio del talk show della ABC, Goldberg ha dichiarato di voler essere trasparente perché l’inclusione del suo nome aveva scatenato speculazioni e reazioni negative online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

