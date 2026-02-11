Atac assume nuovi posti in arrivo anche per neolaureati | i profili richiesti e come partecipare ai bandi
Atac cerca otto nuovi dipendenti a Roma, tra cui anche neolaureati. L’azienda pubblica prevede di lanciare altri bandi nel corso dell’anno, aprendo le porte a giovani laureati e professionisti specializzati. Le assunzioni riguardano diversi profili e le candidature sono aperte, quindi chi ha i requisiti può già prepararsi a partecipare.
Sono otto i profili ricercati al momento da Atac a Roma. In arrivo altri bandi nell'arco dell'anno. Apertura anche a neolaureati e figure specializzate.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Atac Roma
Concorsi INPS in arrivo, previste 2600 assunzioni nel 2026: profili richiesti e bandi
L’INPS ha annunciato il piano di assunzioni per il 2026, con circa 2.
Concorsi Inps 2026, in arrivo quasi 4.800 assunzioni: ecco i bandi e i profili richiesti
Ultime notizie su Atac Roma
Atac assume neolaureati, ecco il bando: dagli architetti ai manager tutte le (nuove) figure richiesteAtac assume: così l'azienda romana di trasporti inaugura il 2026 pubblicando nuovi bandi di selezione per proseguire l'opera di ... msn.com
Atac assume, via alla selezione dei nuovi operatori di stazione under 30Nuove assunzioni per garantire una migliore assistenza nelle stazioni delle metro di Roma, in particolare per gli utenti disabili. Atac ha aperto le selezioni per far entrare nel proprio organico ... romatoday.it
Atac assume neolaureati, ecco il bando: dagli architetti ai manager tutte le (nuove) figure richieste - facebook.com facebook
Atac assume, in arrivo bandi per 1.400 posti di lavoro: posti anche per i neolaureati ift.tt/J1haDy6 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.