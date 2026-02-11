Atac assume nuovi posti in arrivo anche per neolaureati | i profili richiesti e come partecipare ai bandi

Atac cerca otto nuovi dipendenti a Roma, tra cui anche neolaureati. L’azienda pubblica prevede di lanciare altri bandi nel corso dell’anno, aprendo le porte a giovani laureati e professionisti specializzati. Le assunzioni riguardano diversi profili e le candidature sono aperte, quindi chi ha i requisiti può già prepararsi a partecipare.

