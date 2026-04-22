Villa Mussolini David2 attacca | Rifiutata senza confronto l’offerta migliore stupiti dalla Fondazione

Il dibattito sul futuro di Villa Mussolini si infiamma dopo che la società David2, che aveva presentato un’offerta per l’acquisto, ha accusato la Fondazione Carim di aver respinto la proposta senza avviare un confronto. Secondo quanto dichiarato, l’ente avrebbe agito in modo frettoloso, senza considerare l’offerta ritenuta la migliore. La vicenda evidenzia tensioni tra le parti coinvolte nella gestione dello storico edificio.

Si accende il confronto attorno al futuro di Villa Mussolini. La società David2, che ha presentato un’offerta per l’acquisto dello storico edificio, critica duramente le modalità con cui la Fondazione Carim ha gestito il dialogo, denunciando un atteggiamento “frettoloso” e privo di un confronto.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: David2 rilancia: due milioni per Villa Mussolini. La Fondazione: "È tardi, procedura chiusa" La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Una raccolta di contenuti Si parla di: Villa Mussolini, David2 insiste ma la partita è finita e loro giocano da soli. La David2: Per Villa Mussolini pronti a versare 1,2 milioni entro un meseRimini, 28 febbraio 2026 – La nostra è una struttura culturale a tutti gli effetti e siamo pronti a intervenire sulla gestione di villa Mussolini, se così vorrà la Fondazione Carim. Parola di ... ilrestodelcarlino.it Villa Mussolini, parla la nipote Edda: Altro che ritrovo per nostalgici, sarà un museo dedicato al ’900La destra s’è desta. Chi agita i fantasmi del fascismo sul futuro di Villa Mussolini lo fa in malafede, attaccano da Fratelli d’Italia la deputata Beatriz Colombo e il consigliere comunale riminese ... ilrestodelcarlino.it