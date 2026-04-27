Vigor Senigallia sfida decisiva al Bianchelli | obiettivo playoff
Domenica 26 aprile alle ore 15.00, la Vigor Senigallia affronta il Chieti al Bianchelli in una partita che può decidere le chances di qualificazione ai playoff. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le squadre che cercano punti importanti. Il risultato influirà sulla posizione in classifica della squadra senigalesse e sulla sua possibilità di avanzare nella stagione.
? Cosa sapere Vigor Senigallia sfida il Chieti al Bianchelli domenica 26 aprile alle ore 15.00.. Il risultato determinerà le possibilità della squadra senigallese di raggiungere i playoff.. Il campo del Bianchelli ospiterà domenica 26 aprile alle ore 15.00 la sfida cruciale tra Vigor Senigallia e Chieti, un appuntamento che segna l’ultima partita in casa per i padroni di casa nel trentatreesimo turno del girone F di Serie D. L’atmosfera che si respira nei pressi dello stadio senigallese è carica di una tensione elettrica, quella tipica delle giornate in cui ogni movimento sul prato può pesare sul destino di un intero campionato. La squadra...🔗 Leggi su Ameve.eu
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