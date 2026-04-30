L'impianto di gioco a Pomezia non ha ottenuto l'agibilità, di conseguenza la squadra laziale non potrà ricevere i supporter durante i playoff. La partita si terrà senza la presenza dei tifosi vigorini, che non potranno seguire la squadra in trasferta. La decisione riguarda esclusivamente la trasferta di Pomezia, senza altre manifestazioni di sostegno esterno per questa fase della stagione.

Nessun’altra trasferta per il popolo vigorino. A Pomezia, la squadra di Clementi non potrà contare sulla spinta dei propri tifosi. Se il sogno playoff può ancora essere inseguito, la Vigor dovrà sudarselo da sola. Tutti lo immaginavano, di certo però l’ufficialità della notizia non rallegra una tifoseria che ha macinato migliaia di chilometri per amore dei rossoblu. La ragione? Lo spiega la stessa Vigor attraverso una nota ufficiale che recita: "Per effetto della mancanza della certificazione per l’agibilità, rilasciata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, si comunica che la gara Unipomezia-Vigor Senigallia sarà disputata a porte chiuse ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impianto laziale non ha l’agibilità. Vigor a Pomezia senza tifosi per i playoff

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