Vigilia contro il Milan Cuesta | A San Siro per fare punti

Cuesta ha dichiarato che il Parma si presenta a San Siro determinato a conquistare punti, dopo aver centrato una vittoria importante nella vigilia contro il Milan. La squadra emiliana arriva con fiducia, convinta di poter competere contro una delle squadre più forti del campionato, che non ha subito sconfitte dal 23 agosto. I giocatori sono pronti a dare il massimo per mettere in difficoltà gli avversari. La partita si avvicina, e i tifosi attendono con entusiasmo.

L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Di fronte avremo una squadra molto forte, che non perde da tempo. Chi gioca con Pellegrino? Vediamo se gioca lui" A Milano per fare punti. Il Parma marcia verso San Siro con una convinzione: quella di potersela giocare anche contro una squadra forte come il Milan che non perde dal 23 agosto. Una serie di risultati lunga che rischia di annichilire l'avversario. Ma Cuesta non si abbatte e ordina: “Serve approcciare la partita con equilibrio, con la certezza che bisogna andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare ogni gara come facciamo sempre, con la volontà assoluta di dare continuità a una dinamica positiva.🔗 Leggi su Parmatoday.it Vigilia contro il Napoli, Cuesta: "Andiamo a caccia di punti"In vista della sfida contro il Napoli, Cuesta sottolinea l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per il cammino del Parma. Milan, incubo neopromosse: anche il Sassuolo fa punti a San Siro. Serve una punta: Füllkrug o …Il Milan di Allegri pareggia 2-2 contro il Sassuolo di Grosso nella 15ª giornata di Serie A 2025-2026, confermando alcune difficoltà e la necessità di rinforzi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pisa-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Pisa, Hiljemark: Dovremo essere resilienti, abbiamo bisogno dei tifosi; Allegri ribadisce le ambizioni del Milan alla vigilia del test con il Como; Pisa-Milan: la conferenza di Allegri LIVE. Le parole di Fabregas in conferenza alla vigilia di Milan-ComoAlla vigilia di Milan-Como, sfida valida per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive, il tecnico dei Lariani Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per ... milannews.it Ahi Milan, ancora problemi per Pulisic: annuncio di questi minutiPessime notizie per il Milan alla vigilia del recupero di campionato con il Como: ecco quando ammesso da Max Allegri ... calciomercato.it «L'ORA DI NICLAS! FÜLLKRUG SCALDA I MOTORI PER IL PARMA: SARÀ LUI IL TITOLARE A SAN SIRO ALLEGRI PENSA AL CAMBIO DI ROTTA PER ABBATTERE IL MURO DUCALE!» #Fullkrug #MilanParma #SerieA #Gazzetta #SanSiro #San - facebook.com facebook Parma, verso il Milan si pensa al 3-5-2: le soluzioni di Cuesta per San Siro x.com