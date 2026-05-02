VIDEO | Noi Moderati | i 22 candidati al consiglio comunale Casucci capolista

Da arezzonotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario provinciale di Noi Moderati ha presentato ufficialmente la lista di 22 candidati al consiglio comunale, sostenendo la candidatura di Marcello Comanducci come sindaco. I candidati si riconoscono nelle aree liberale, cattolica e democratica. La presentazione è avvenuta in un’occasione pubblica, con Casucci che ha illustrato i principali elementi dell’elenco e il ruolo della lista all’interno della campagna elettorale.

“I nostri candidati si riconoscono nell’area liberale, cattolica e democratica”. È il commissario provinciale aretino di Noi Moderati, Marco Casucci, a presentare ufficialmente la lista a sostegno della candidatura di Marcello Comanducci alla carica di sindaco della città. Al suo fianco, per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni 2026, lista "Noi Moderati": tutti i candidati al Consiglio comunale

Napoli, Noi Moderati entra in Consiglio comunale con BresciaTempo di lettura: 2 minutiEntra in consiglio comunale a Napoli il partito di centrodestra Noi moderati con l’adesione del consigliere Domenico...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Carfagna (Noi Moderati) e Della Vedova (+Europa) ospiti di Start; Pnrr. Noi Moderati: Con nostro emendamento stabilizziamo personale Ssn e riduciamo liste d’attesa; Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compagini; Presentata la lista di Noi moderati - TVL.

noi moderati video noi moderati iElezioni amministrative, Noi Moderati: Impegno per ricreare area di centro determinanteCon la presentazione delle liste si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezione amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Noi Moderati dopo mesi di lavoro intenso nei territori […] ... blogsicilia.it

noi moderati video noi moderati iElezioni Reggio Calabria, la lista definitiva di Noi Moderati: tutti i NOMI dei candidatiA poche ore dal gong definitivo, anche la lista di Noi Moderati è finalmente completa. Concludendo un lungo percorso di selezione e valutazione, sono stati definiti tutti i nomi dei candidati che comp ... strettoweb.com

Digita per trovare news e video correlati.