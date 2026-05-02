VIDEO | Noi Moderati | i 22 candidati al consiglio comunale Casucci capolista

Il commissario provinciale di Noi Moderati ha presentato ufficialmente la lista di 22 candidati al consiglio comunale, sostenendo la candidatura di Marcello Comanducci come sindaco. I candidati si riconoscono nelle aree liberale, cattolica e democratica. La presentazione è avvenuta in un’occasione pubblica, con Casucci che ha illustrato i principali elementi dell’elenco e il ruolo della lista all’interno della campagna elettorale.

“I nostri candidati si riconoscono nell’area liberale, cattolica e democratica”. È il commissario provinciale aretino di Noi Moderati, Marco Casucci, a presentare ufficialmente la lista a sostegno della candidatura di Marcello Comanducci alla carica di sindaco della città. Al suo fianco, per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni 2026, lista "Noi Moderati": tutti i candidati al Consiglio comunale Napoli, Noi Moderati entra in Consiglio comunale con BresciaTempo di lettura: 2 minutiEntra in consiglio comunale a Napoli il partito di centrodestra Noi moderati con l’adesione del consigliere Domenico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Carfagna (Noi Moderati) e Della Vedova (+Europa) ospiti di Start; Pnrr. Noi Moderati: Con nostro emendamento stabilizziamo personale Ssn e riduciamo liste d’attesa; Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compagini; Presentata la lista di Noi moderati - TVL. Elezioni amministrative, Noi Moderati: Impegno per ricreare area di centro determinanteCon la presentazione delle liste si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezione amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Noi Moderati dopo mesi di lavoro intenso nei territori […] ... blogsicilia.it Elezioni Reggio Calabria, la lista definitiva di Noi Moderati: tutti i NOMI dei candidatiA poche ore dal gong definitivo, anche la lista di Noi Moderati è finalmente completa. Concludendo un lungo percorso di selezione e valutazione, sono stati definiti tutti i nomi dei candidati che comp ... strettoweb.com È approdato al Consiglio di Stato il ricorso in appello presentato da alcuni candidati della lista “Udc–Noi Moderati” contro l’esclusione dalla competizione elettorale di Gallipoli - facebook.com facebook