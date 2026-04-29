Elezioni 2026 lista Noi Moderati | tutti i candidati al Consiglio comunale

Consegnata a Palazzo Zanca la lista Noi Moderati. Si tratta di una delle sette a sostegno del candidato a sindaco Marcello Scurria. Trentadue gli aspiranti consiglieri in campo.Ecco i nomi degli aspiranti consiglieri Marcello GrecoSalvatore AlfaMauro BriguglioAntonella CafeoGiovanni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Seduta di Consiglio Comunale del 09/01/2026

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