A Napoli, il partito di centrodestra Noi Moderati ha ottenuto un seggio nel consiglio comunale grazie all’adesione del consigliere Domenico Brescia. La notizia arriva in un momento di cambiamenti politici nella città, con la presenza ufficiale del partito nel massimo organo decisionale locale. La composizione del Consiglio comunale si arricchisce così con questa nuova rappresentanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Entra in consiglio comunale a Napoli il partito di centrodestra Noi moderati con l’adesione del consigliere Domenico Brescia. Eletto con Forza Italia, ha proseguito il suo percorso prima con Italia Viva e successivamente con Lega. “Oggi diciamo alla città di Napoli che Noi moderati entrerà della porta principale di Palazzo San Giacomo e sarà in consiglio comunale”, dichiara Brescia. “ Oggi fare politica è difficile perché si è creato un gap tra le istituzioni e i cittadini – precisa -. In tanti non si riconoscono più nella politica per colpa di una politica politicante e anche soprattutto dopo l’avvento dei cinque stelle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Noi Moderati entra in Consiglio comunale con Brescia

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