Vicina fino all’ultimo Alex Zanardi chi è e cosa fa la moglie Daniela

La notizia della morte di Alex Zanardi ha suscitato grande risonanza, lasciando un vuoto in ambito sportivo e tra coloro che hanno seguito la sua vicenda. La moglie Daniela ha condiviso con i media alcuni dettagli sulla loro vita e sul rapporto con l’ex atleta, che negli anni si è distinto per le sue imprese e il suo percorso di recupero. La scomparsa di Zanardi ha portato alla luce anche aspetti meno noti della sua famiglia e delle persone più vicine.

La notizia della scomparsa di Alex Zanardi ha lasciato un vuoto profondo non solo nel mondo dello sport, ma anche tra chi negli anni ha imparato a conoscere la sua straordinaria storia personale. Nelle ore più difficili, accanto a lui, non è mai mancata la sua famiglia, il punto fermo di una vita segnata da sfide durissime e da una forza fuori dal comune. Fino all’ultimo istante, al suo fianco, c’era la moglie Daniela Manni, presenza costante sin dai primi anni della sua carriera. Era con lui dopo il terribile incidente del 2001 in Germania e lo è stata anche dopo il drammatico schianto in handbike avvenuto sulle strade della Toscana nel 2020.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Alex Zanardi, chi sono la moglie e il figlio: con lui fino alla fineAlex Zanardi ha sempre potuto contare sull’appoggio costante della sua famiglia, rimasta al suo fianco nei momenti più difficili della sua vita.

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