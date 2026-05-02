Alex Zanardi ha avuto il sostegno della sua famiglia durante tutta la sua carriera e nelle fasi più complicate della vita. La moglie e il figlio sono stati presenti e hanno condiviso con lui gli eventi più significativi. La famiglia di Zanardi è rimasta al suo fianco in modo continuo, accompagnandolo anche nei momenti di difficoltà più recente.

Alex Zanardi ha sempre potuto contare sull’appoggio costante della sua famiglia, rimasta al suo fianco nei momenti più difficili della sua vita. La moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò sono stati una presenza centrale durante tutto il percorso umano e sportivo del campione, dalle grandi vittorie alle tragedie che hanno segnato la sua storia. Negli ultimi anni, la vicinanza della famiglia è stata ancora più evidente dopo il grave incidente in handbike del 2020, che ha profondamente segnato il suo stato di salute e la sua quotidianità. L’incontro tra Alex Zanardi e Daniela Manni. La storia tra Alex Zanardi e Daniela Manni inizia alla fine degli anni ’80, in un contesto legato al mondo delle corse.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alex Zanardi, chi sono la moglie e il figlio: con lui fino alla fine

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