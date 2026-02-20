Funtastica Gherlinda | anime manga giochi da tavolo e cosplay al centro commerciale

Gherlinda ha organizzato “Funtastica Gherlinda”, un evento dedicato ad anime, manga e giochi da tavolo, che si svolge nel centro commerciale. La causa è la volontà di coinvolgere appassionati di tutte le età in attività divertenti e interattive. Durante il fine settimana, i visitatori possono partecipare a tornei, workshop di cosplay e scoprire nuove uscite nel mondo dei fumetti. L’evento si rivolge a chi ama immergersi in un universo di fantasia e avventure. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Un fine settimana pensato per il divertimento di tutti, all'insegna della passione per la cultura pop, il fumetto, il gioco e l'intrattenimento. Sabato 21 e domenica 22 febbraio il centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano ospiterà l'edizione winter di 'Funtastica Gherlinda', con un ricco calendario di appuntamenti nei due pomeriggi. In galleria ci saranno anche cosplayer e chi verrà in cosplay riceverà un biglietto omaggio per il cinema. L'ingresso è libero e aperto a tutti per momenti di puro divertimento e creatività. L'evento è organizzato in collaborazione con Funtastica e sarà animato dalla musica di Max Radio che trasmetterà in diretta dal centro di intrattenimento.