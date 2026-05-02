Vicenza batte Arezzo nella prima sfida di Supercoppa ma la sconfitta non rovina la festa

Da lanazione.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vicenza ha vinto la prima partita di Supercoppa contro Arezzo con il punteggio di 5-2. La partita si è disputata al Comunale e ha visto i biancorossi segnare con una doppietta di Morra, una di Stuckler e un autogol di Casarosa. La sconfitta non ha impedito alla tifoseria di festeggiare, mentre il risultato definisce la prima fase della competizione.

Arezzo, 2 maggio 2026 - Al Comunale passa il Vicenza nel primo turno di Supercoppa: netto 2-5 per i biancorossi, in gol con le doppiette di Morra e Stuckler e con l'autogol di Casarosa. Per gli amaranto reti di Gigli e Di Chiara. È una sconfitta che non rovina certo la festa del Cavallino, che a gara conclusa riceve la coppa dal presidente della Lega Pro Marani per la vittoria del girone B, alla presenza di tutta la squadra, del direttore Cutolo e del presidente Manzo. Il clima era disteso fin dall’avvio: il Vicenza concede il cosiddetto «pasillo de honor» all’Arezzo per la vittoria del campionato mentre Bucchi, a sua volta, concede gloria a chi ha giocato meno in stagione o negli ultimi turni: dei titolari contro la Torres c’è solo Mawuli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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