Vicenza batte Arezzo nella prima sfida di Supercoppa ma la sconfitta non rovina la festa

Il Vicenza ha vinto la prima partita di Supercoppa contro Arezzo con il punteggio di 5-2. La partita si è disputata al Comunale e ha visto i biancorossi segnare con una doppietta di Morra, una di Stuckler e un autogol di Casarosa. La sconfitta non ha impedito alla tifoseria di festeggiare, mentre il risultato definisce la prima fase della competizione.

Arezzo, 2 maggio 2026 - Al Comunale passa il Vicenza nel primo turno di Supercoppa: netto 2-5 per i biancorossi, in gol con le doppiette di Morra e Stuckler e con l'autogol di Casarosa. Per gli amaranto reti di Gigli e Di Chiara. È una sconfitta che non rovina certo la festa del Cavallino, che a gara conclusa riceve la coppa dal presidente della Lega Pro Marani per la vittoria del girone B, alla presenza di tutta la squadra, del direttore Cutolo e del presidente Manzo. Il clima era disteso fin dall’avvio: il Vicenza concede il cosiddetto «pasillo de honor» all’Arezzo per la vittoria del campionato mentre Bucchi, a sua volta, concede gloria a chi ha giocato meno in stagione o negli ultimi turni: dei titolari contro la Torres c’è solo Mawuli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicenza batte Arezzo nella prima sfida di Supercoppa, ma la sconfitta non rovina la festa Notizie correlate L’Arezzo cede al Vicenza nella prima di Supercoppa: finisce 2-5 in ToscanaAREZZO – Archiviata la stagione regolare, il campionato di Serie C alza il sipario sul suo atto conclusivo: la Supercoppa. LIVE | Supercoppa, Arezzo-Vicenza 0-0Dopo l'indimenticabile giornata vissuta domenica 26 aprile, nella quale la squadra di mister Bucchi ha festeggiato con tutta la città il ritorno in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Supercoppa Serie C: triangolare al via, LR Vicenza domenica ad Arezzo; Serie C, Supercoppa al via con Arezzo-Vicenza. Poi tocca ai playoff; Supercoppa Regionale Serie C: calendario, regolamento e incastri del triangolare tra Arezzo, Vicenza e Benevento; Supercoppa Serie C, il destino del Benevento passa da Arezzo-Vicenza: tutti gli scenari del triangolare che vale il titolo. Vicenza batte Arezzo nella prima sfida di Supercoppa, ma la sconfitta non rovina la festaGli amaranto cedono il passo (5-2) e ora sono attesi dall’ultima sfida di questa entusiasmante stagione contro il Benevento ... lanazione.it Diretta | Arezzo Vicenza (risultato 0-2) video streaming tv: doppietta di Morra! Oggi 2 maggio 2026Diretta Arezzo Vicenza streaming video tv: la Supercoppa Serie C inizia con la partita tra le vincenti dei gironi A e B, cosa succederà in campo? ilsussidiario.net BASKET: SERIE B NAZIONALE. L’ORLANDINA BATTE VICENZA E ACCEDE AL SECONDO TURNO DEI PLAY-IN https://www.glpress.it/basket-serie-b-nazionale-lorlandina-batte-vicenza-e-accede-al-secondo-turno-dei-play-in/ Pur senza l’infortunato BERTE - facebook.com facebook