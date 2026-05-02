LIVE | Supercoppa Arezzo-Vicenza 0-0

Domenica 26 aprile, la squadra di mister Bucchi ha festeggiato in città il ritorno in serie B dopo 19 anni. Questa sera, gli amaranto scendono nuovamente in campo al Comunale per l'ultima partita della stagione contro la squadra di Vicenza. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0. La gara si è svolta in un clima di festa e attesa, dopo le celebrazioni della giornata precedente.

Dopo l'indimenticabile giornata vissuta domenica 26 aprile, nella quale la squadra di mister Bucchi ha festeggiato con tutta la città il ritorno in serie B dopo 19 anni, gli amaranto tornano in campo per l'ultima partita al Comunale della stagione. A sfidarli il Vicenza, vincitrice del girone A.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Supercoppa Serie C, esordio dell’Arezzo il 2 maggio contro il VicenzaSi è svolto questa mattina il sorteggio che ha definito il calendario della Supercoppa di Serie C, il torneo che mette di fronte le tre squadre... Lega Pro, ufficializzate le date della Supercoppa: Vicenza, Benevento e…Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso noto il regolamento e le date di svolgimento della Supercoppa Serie C alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Arezzo, Supercoppa al via col Vicenza: festa annullata per motivi di sicurezza; Supercoppa serie C: Vicenza in campo sabato 2 maggio ad Arezzo; Serie C, Supercoppa al via con Arezzo-Vicenza. Poi tocca ai playoff; Supercoppa Serie C 2025/2026, date e orari: quando giocano Vicenza, Arezzo e Benevento e il regolamento. Diretta Arezzo Vicenza | Streaming video tv: la prima di Supercoppa! (Serie C, oggi 2 maggio 2026)Diretta Arezzo Vicenza streaming video tv: la Supercoppa Serie C inizia con la partita tra le vincenti dei gironi A e B, cosa succederà in campo? ilsussidiario.net Arezzo-L.R. Vicenza: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arezzo-L.R. Vicenza di Sabato 2 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Supercoppa ... calciomagazine.net Arezzo-Vicenza, le probabili formazioni per la prima sfida di Supercoppa - facebook.com facebook