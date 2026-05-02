Un nuovo piano viene presentato nel quartiere, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei servizi e dei quartieri stessi. Tra le misure indicate ci sono interventi specifici per il sostegno alle famiglie e modifiche nelle modalità di assegnazione degli appalti pubblici. La proposta mira a introdurre un salario minimo negli appalti, con l’intento di garantire condizioni più eque per i lavoratori coinvolti.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei quartieri e dei servizi per le famiglie?. Quali misure concrete prevede per il salario minimo negli appalti pubblici?. Come verrà risolto il problema della stagionalità turistica a Viareggio?. Chi sosterrà concretamente il piano di rigenerazione urbana senza nuovo suolo?.? In Breve Coalizione sostenuta da PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Spazio Progressista e Rinnovamenti.. Obiettivi di sviluppo urbano e sociale fissati per il consolidamento entro il 2031.. Proposte su salario minimo negli appalti e potenziamento nidi e mense comunali.. Strategia per il rilancio di Darsena, porto e settori nautici della Versilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio, Maineri presenta il piano: “Dalla parte delle persone

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