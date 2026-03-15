Viareggio è il giorno delle primarie del centrosinistra | scelta fra Maineri Serafini e Baccelli

Oggi a Viareggio si svolgono le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco. Tre candidati, Maineri, Serafini e Baccelli, si contendono il ruolo all’interno della coalizione composta da Sinistra Italiana, Pd, Europa Verde, Spazio Progressista e M5s. La giornata prevede le urne aperte per l’intera giornata, mentre i risultati verranno comunicati in serata.

Viareggio, 15 marzo 2026 – È il giorno delle primarie del centrosinistra, strumento scelto dal Campo largo – coalizione che include Sinistra Italiana, Pd, Europa Verde, Spazio Progressista e M5s – per “eleggere“ il candidato o la candidata sindaco di Viareggio. La scelta fra Maineri, Serafini e Baccelli. Tre gli aspiranti: l’ex presidente della Provincia e assessore regionale Stefano Baccelli, iscritto del Pd e presentato da Spazio progressista; l’ex assessora provinciale ed ex vicesindaca Federica Maineri, indicata dal Pd; e la storica dell’arte Antonella Serafini, civica proposta da Sinistra Italiana. Seggi aperti fino alle 20, chi può votare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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