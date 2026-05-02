Viaggia con 21 chili di droga in auto | lo tradisce l’agitazione arrestato

Un uomo di 60 anni è stato arrestato giovedì 30 aprile durante un controllo di routine lungo l’autostrada A7. Durante la verifica, l’uomo si è mostrato molto agitato, attirando l’attenzione degli agenti della polizia stradale di Genova. Alla perquisizione, sono stati trovati 21 chili di droga nascosti nell’auto. L’arrestato, originario del Bresciano, è stato portato in caserma.

Fermato per un controllo di routine in autostrada, si è agitato troppo e ha insospettito gli agenti. Così è finito nei guai un uomo di 60 anni, originario del Bresciano, arrestato nel pomeriggio di giovedì 30 aprile lungo l’autostrada A7 dalla polizia stradale di Genova.Durante le verifiche, il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inseguimento a Ramacca: arrestato 36enne con oltre 7 chili di droga in autoUn uomo di 36 anni è stato arrestato a Ramacca dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia al termine di un inseguimento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viaggia con 21 chili di droga in auto: lo tradisce l’agitazione, arrestato - BresciaToday; In viaggio in A7 con 21 kg di hashish in auto: troppo agitato al controllo, viene scoperto; Lungo la A7 con 21 chili di droga, arrestato 60enne bresciano; In viaggio in A7 con 21 kg di hashish in auto | troppo agitato al controllo viene scoperto. Viaggia con 30 chili di hashish in auto. Quarantenne arrestato dalla poliziaAREZZO Traffico di droga sull’A1: arrestato 40enne con 30 chili di hashish nascosti in auto. È stata un’operazione di routine che si è trasformata in un’importante scoperta quella condotta dagli ... lanazione.it Viaggia con 13 chili di marijuana nel portabagagli: ex imprenditore insospettabile arrestato dalla Finanza a CivitanovaL’arresto risale alla tarda mattinata di venerdì. Una pattuglia della Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova si trovava in superstrada quando ha fermato, nell’area di servizio che si trova ... corriereadriatico.it Quando si viaggia, conoscere una città significa anche provare la sua enogastronomia. Eccomi a Livorno davanti ad un suo piatto tipico: il caciucco, zuppa fatta con diversi tipi di pesce. Davvero ottimo! - facebook.com facebook