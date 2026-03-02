Inseguimento a Ramacca | arrestato 36enne con oltre 7 chili di droga in auto

A Ramacca, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni dopo un inseguimento. Durante la fuga, l’uomo è stato fermato e trovato con oltre 7 chili di droga nascosti nella vettura. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione condotta dalla sezione radiomobile della compagnia di Palagonia. La vicenda si è conclusa con il suo fermo.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Ramacca dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia al termine di un inseguimento. Il 36enne trasportava in auto oltre 7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish. L'intervento dei militari ha permesso di bloccare il veicolo e procedere alla perquisizione. All'interno della vettura, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato quasi 3,5 chilogrammi di marijuana e 4 chilogrammi di hashish, un quantitativo ingente destinato, secondo l'accusa, al mercato dello spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato scarcerato da poco più di una settimana per reati legati alla droga.