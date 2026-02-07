La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con quattro chili di cocaina in auto. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale, quando gli agenti hanno trovato la droga nascosta nell’auto del sospettato. Ora l’uomo si trova in cella in attesa di giudizio.

A Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di controlli contro il fenomeno dell’illecito spaccio di sostanze stupefacenti, agenti erano venuti a conoscenza del fatto che un'auto avrebbe fatto rientro in città trasportando un ingente quantitativo di droga. Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha effettuato così un servizio di osservazione che ha permesso di individuare la vettura mentre stava rientrando in Sicilia. I poliziotti, insieme ai componenti della Squadra Cinofili dell’Upg e Sp, hanno identificato il guidatore ed effettuato una perquisizione del mezzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a Catania

Approfondimenti su Catania Polizia

Un giovane di 30 anni della provincia di Latina è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con 23 chili di cocaina.

Durante un normale controllo di routine lungo la via Emilia, un uomo è stato arrestato a Parma per il tentativo di trasporto di 12 chili di cocaina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Catania Polizia

Argomenti discussi: Le 10 migliori auto piccole del 2026; Europa-India: patto da 4 miliardi per salvare l’industria dell’auto; Auto a GPL: tutte le novità in arrivo nel 2026; Drive Up Rete 4.

Treviso, in auto con 4 grammi di marijuana: scatta in controllo e in casa gli trovano 23 chili di hashishSmerciava erba e fumo sia ai clienti del suo giro, giovani e giovanissimi, ma anche ad altri pusher come lui. Era diventato un lavoro in piena regola, al punto che aveva trasformato l’abitazione in ... corrieredelveneto.corriere.it

Tolentino, inseguimento all'auto con 4 giovani a bordo. Ecco cos'è successo e le sanzioni comminate dai carabinieriTOLENTINO - Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tolentino hanno fermato un’auto con quattro giovani a ... msn.com

Catania, ruba rame ma la sua auto va a fuoco e non può fuggire: arrestato La notizia: https://qds.it/catania-ruba-rame-auto-fuoco-arrestato/ facebook