Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 2 maggio 2026, è stata diffusa una comunicazione da Astral infomobilità riguardante la viabilità nella regione Lazio, con aggiornamenti specifici sulla situazione del traffico nella zona di Roma. La redazione ha raccolto e condiviso le informazioni fornite dal servizio regionale, che monitora le condizioni delle strade e le eventuali criticità in tempo reale. La segnalazione riguarda l’intera area urbana e i principali collegamenti di trasporto.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo rallentamenti in esterna Ardeatina diramazione Roma all'altezza del raccordo direzione centro Mentre sulla Pontina abbiamo contattati all'altezza di Castel Romano verso l'Eur così a tratti anche sulla litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi rallentamenti sulla placca tra Sperlonga e le direzioni Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260502file956707af-3fe3-4501-b819-ef22609d9ae2viabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla A1 Firenze Roma e Sabina Ponzano Romano in direzione Roma incidente anche sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook