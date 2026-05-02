Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 2 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata attraverso il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce notizie sulla circolazione e eventuali disagi in tempo reale, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral, che si occupa di monitorare e diffondere le condizioni del traffico nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale Palombarese a causa incidente avvenuto in precedenza permane chiusa all'intersezione con via di Marco Simone code a partire da Parco Azzurro in entrambi i sensi di marcia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna e rallentamenti qui per traffico tra Appia e Ardeatina e tra Laurentina e Pontina sul tratto Urbano della Roma Teramo file tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro andiamo sulla statale Pontina Si procede a rilento tra raccordo anulare Spinaceto verso Latina su via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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