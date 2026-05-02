Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07 | 25

Ecco le informazioni sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio alle prime ore del 2 maggio 2026. Alle 7:25, l’Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sul traffico e sulla circolazione stradale, fornendo notizie utili per chi si sposta in queste zone. La situazione riguarda eventuali congestioni, incidenti o lavori in corso che potrebbero influenzare i percorsi dei mezzi e dei veicoli.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole in queste due ore del mattino diamo uno sguardo al trasporto pubblico in servizio da ieri le linee mare dirette alle spiagge di Ostia e Torvaianica la linea bus 307 collega la stazione Colombo della ferrovia m marea pascolano con una fermata anche nel comune di Pomezia per agevolare l'interscambio con il bus regionali la linea bus 062 invece unisce il porto di Ostia Castel Porziano percorrendo il lungomare con collegamenti alla rete ferroviaria Nelle stazioni di Lido centro e Colombo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook