Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 2 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La rete di trasporto regionale ha fornito dettagli sui flussi di traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti in alcune aree. L'informazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, che monitora costantemente le condizioni delle strade e delle vie di comunicazione della regione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo rallentamenti in esterna Ardeatina diramazione Roma all'altezza del raccordo direzione centro Mentre sulla Pontina abbiamo contattati all'altezza di Castel Romano verso l'Eur così a tratti anche sulla litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi rallentamenti sulla placca tra Sperlonga e le direzioni Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260502filefb7e8a79-86ee-42a0-a1cc-a8d043d2079eviabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 19:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla strada provinciale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla A1 Firenze Roma e Sabina Ponzano Romano in direzione Roma incidente anche sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook