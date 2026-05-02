Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 di oggi, 2 maggio 2026, l’Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce notizie in tempo reale sulle condizioni delle strade e sulla gestione del traffico, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione. La comunicazione si rivolge a chi ha bisogno di conoscere lo stato delle vie di collegamento principali e le eventuali criticità in corso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla strada provinciale Palombarese a causa dell'incidente avvenuto in precedenza permane chiusa l'intersezione con via di Marco Simone code a partire da Parco Azzurro in entrambi i sensi di marcia diamo uno sguardo al trasporto pubblico in servizio da ieri le linee diretta le spiagge di Ostia e Torvaianica la linea bus 307 collega la stazione Colombo della ferrovia Metromare a Campo Ascolano con una fermata anche nel comune di Pomezia per agevolare l'interscambio con i regionali la linea bus 062 invece unisce il porto di.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull'autostrada A1... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook