Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 2 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime notizie sulla situazione del traffico e sulle eventuali variazioni in corso, offrendo un quadro aggiornato alle prime luci della giornata. I dettagli includono eventuali chiusure, deviazioni o interventi in atto sulle principali arterie della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla strada provinciale Palombarese a causa di un incidente è chiusa l'intersezione con via di Marco Simone code a partire da Parco Azzurro in entrambi i sensi di marcia diamo uno sguardo al trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma Napoli via fino per interventi di manutenzione programmata nella stazione di Ceprano Oggi sono previste limitazioni di percorso e coste con buste per alcuni treni regionali si consiglia di consultare i canali ufficiali o la piastra l'infomobilità prima di mettersi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico e non mento sul... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 Roma Napoli a causa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook