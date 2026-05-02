Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 2 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La redazione ha trovato informazioni fornite dalla Regione Lazio riguardo alle condizioni delle strade e alla circolazione del traffico in tempo reale. Questi dati vengono aggiornati periodicamente per fornire un quadro preciso della situazione agli automobilisti e agli utenti del trasporto pubblico.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code per incidente sulla Cassia bis all'altezza di Formello in direzione sul raccordo rallentamenti in esterna Ardeatina diramazione Roma Sud mentre l'interno si rallenta tra Salaria e Flaminia code sull'Aurelia all'altezza del raccordo direzione centro Mentre sulla Pontina abbiamo code a tratti all'altezza di Castel Romano verso le anche sulla litoranea Lido di Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi rallentamenti sulla placca tra Sperlonga e Gaeta In entrambe le direzioni Federico Di Lernia Trani immobilità tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla A1 Firenze Roma e Sabina Ponzano Romano in direzione Roma incidente anche sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook